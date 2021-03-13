«قوى عاملة بني سويف» تعلن عن فرص عمل جديدة

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف، عن توافر فرص للعمل بإحدى شركات صناعة الحلويات والشيكولاته.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، عاملات إنتاج، للإناث فقط، على ألا تزيد عمر المتقدمة لتلك الوظيفة عن 35 سنة.كما تحتاج الشركة، سائقين، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة لديه رخصة مهنية.وتتميز الوظائف المتاحة بالشركة، بتوافر حوافز، مواصلات، تأمينات اجتماعية، وتأمينات صحية.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في المنطقة الصناعية، بياض العرب، بجوار مصنع حورس للورق، وذلك من الساعة 10 صباحا، حتى الساعة 2 ظهرا، على أن يكون الحضور بالكمامة، والالتزام بالتباعد.