الأب دامسكينوس زرعي أمينًا عامًا لمجلس كنائس مصر

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك: إنه تم اختيار الأب دامسكينوس زرعي، أمين كنيسة الروم الأرثوذكس، أمينًا عامًا لمجلس كنائس مصر، وذلك خلفًا للأب بولس جرس، أمين الكنيسة الكاثوليكية.جاء ذلك في اجتماع الأمانة العامة لمجلس كنائس مصر بكاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير للأقباط الكاثوليك بالفجالة.وأضاف الأنبا باخوم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه تم تسليم خدمة الأمين العام حسب اللوائح.تستعد الكنيسة الكاثوليكية في مصر، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية؛ وكنيسة الروم الأرثوذكس، برئاسة البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا الإسكندرية وسائر إفريقيا؛ لبدء أكبر أصوامهما على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، وذلك في الخامس عشر من مارس الجاري، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الصائمون عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.