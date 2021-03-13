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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

جومانا مراد تكشف تفاصيل «مش هنفرح بيكي» على CBC

السبت 13/مارس/2021 - 06:07 م
جومانا مراد
جومانا مراد
دعاء عبد المقصود
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تستعد الفنانة جومانا مراد لعرض حكاية «مش هنفرح بيكي» من مسلسل «زي القمر»، بداية من السبت المقبل وحتى آخر الشهر على شاشة cbc يوميًا في الثامنة مساءً.

وتقوم جومانا مراد ببطولة 5 حلقات بعنوان «مش هنفرح بيكي»، والتي تقدم من خلالها دور فتاة جميلة تدعى «أماني»، حيث يتأخر بها سن الزواج، ما يجعلها تدخل في مواجهة مع المجتمع الذي ينظر لها بطريقة ظالمة ورجعية.

وانتهت جومانا مساء أمس من تصوير آخر مشاهدها بـ«مش هنفرح بيكي»، حيث استمر العمل لمدة 3 أسابيع متواصلة بعدة مناطق متفرقة بالقاهرة منها المعادي وأكتوبر.

وتحرص جومانا مراد دومًا على تبني القضايا النسوية الهامة والتي تساند من خلالها المرأة العربية بشكل عام، والتي توجت مؤخرًا بتنصيبها رسميًا كسفيرة لمستشفى بهية لسرطان الثدي، نظرًا لدعمها الدائم للمحاربات داخل هذا الكيان.

«زي القمر» حكاية «مش هنفرح بيكي» بطولة جومانا مراد، وعباس أبو الحسن، ومها أبو عوف، وهالة فاخر، ومحمد أبو داوود، ونرمين زعزع، وألفت عمر، وضيفة الشرف زينب وهبي، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة إلهام صفي الدين، ومارينا ألبرت، ونور عبد الرحمن، تأليف شهيرة سلام، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وإشراف عام حسام شوقي، وإنتاج سينرجي «تامر مرسي» وسلميديا «مها سليم».

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