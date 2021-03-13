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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«أبوليمون» و«الوزير» يتابعان مشروع إحياء خط سكة حديد كفر داود - السادات

السبت 13/مارس/2021 - 06:05 م
أبوليمون
أبوليمون
ولاء القاضى
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تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، أعمال تنفيذ المشروع القومي لإنشاء خط سكة حديد كفر داود- السادات " بطول 34،5 كم وبتكلفة تقدر بـ (650 مليون جنيه ) تنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، وذلك بعد توقف دام لسنوات طويلة عقب أحداث ثورة يناير باعتباره مشروع قومي وذات منفعة عامة، رافقهم الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ واللواء حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكباري، والمهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد والمهندس طارق الجزار رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري بوسط الدلتا وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من القيادات التنفيذية.

حيث استمع محافظ المنوفية ووزير النقل لنموذج شرح عن إنشاء مشروع الوصلة الحديدية لمدينة السادات عبارة عن خط مفرد ركاب وبضائع والذى بدأ العمل به في 122021 ومن المقرر نهو الأعمال به في 3112022 ويتكون المشروع من إنشاء الجسور الترابية للوصلة والتكاسى والحمايات للجسور وكذا توريد وفرش طبقة التزليط للسكة وصيانة المحطات وتنفيذ الأعمال الصناعية.

هذا وتتفرع الوصلة الحديدية من خط إمبابة - إيتاى البارود من نقطتين الأولى محطة الطرانة في الكيلومتر 66، والثانية محطة كفر داود في الكيلو متر 69 ويخدم القادمين من محافظات (القليوبية والقاهرة والجيزة والمنوفية والبحيرة والإسكندرية ) من وإلى وربطهم مع مدينة السادات والمنطقة الصناعية.

وخلال الجولة استمع محافظ المنوفية ووزير النقل للأسر المتضررة من وقوع منازلهم في مسار إنشاء خط السكة الحديدية وأكد المحافظ حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم المادى والرعاية الكاملة لهم، مشيرًا إلى أنه قد التقى بعدد من تلك الأسر واستمع إلى مطالبهم وأمر بصرف مساعدات مالية للوقوف بجانبهم حفاظًا على مصلحتهم لحين إنهاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة من أجل توفير حياة كريمة لهم وتحقيق الصالح العام.

وشدد وزير النقل على الشركة المنفذة للمشروع بتكثيف الجهود والعمل على مدار الساعة لضمان الالتزام بالخطة الزمنية المقررة لنهو المشروع كونه ذات أهمية حيوية قصوى مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية بمواقع العمل للحد من فيروس كورونا، مؤكدًا أن أهمية إنشاء خط سكة حديد كفر داود السادات في ربط منطقة الطرانة وكفر داود بمدينة السادات فضلًا عن خطة وزارة النقل لربط المدينة بميناء الإسكندرية الأمر الذى سيساهم في إحداث تنمية مستدامة على أرض الواقع وتقديم خدمات لأهالي سكان المدينة وتسهيل حركة التجارة كون مدينة السادات من أكبر المدن الصناعية العملاقة.

وقد أكد محافظ المنوفية أن تنفيذ مشروع خط سكة حديد كفر داود السادات يأتي إيمانًا وحرصًا من القيادة السياسية بإعادة إحياء المشروع لربط المدينة بشبكة من الخطوط الحديدية للمساهمة في إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية وتسهيل حركة المواطنين وتنشيط حركة التجارة لدفع عجلة الاستثمار بالمحافظات.

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