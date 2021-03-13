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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

صحة أسوان توقع الكشف على 2850 مواطن مجانا بالقوافل الطبية (صور)

السبت 13/مارس/2021 - 06:05 م
القوافل الطبية
القوافل الطبية
أسوان_إسراء توفيق
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نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان قافلة طبية للكشف المجاني بقريتين داخل المحافظة، وهم: قرية المفالسة التابعة لمركز إدفو، وقرية سلوا قبلي بمركز كوم أمبو.

واستمرت أعمال القوافل لمدة يومان في كل قرية، حيث تم إجراء الكشف الطبي المجاني على 2850 مواطن.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، وإشراف الدكتور  طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.

وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي.

وتأتى تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

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