دار سيدة السلام للأقباط تنظم معرضها السنوي بمناسبة عيد الأم

أقيم معرض دار سيدة السلام للأقباط الكاثوليك بمساكن شيراتون السنوي، وذلك بمناسبة عيد الأم.قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه تضمن اليوم عرض مختلف المنتجات، من تصميم أبناء الدار من ذوي القدرات الخاصة، والعديد من المنتجات الخاصة بالمشاركين بالمعرض من أصحاب المشاريع الصغيرة.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن الدار يقيم ذلك المعرض بشكل سنوي، بجانب المعارض السنوية المتعدده ومنها معرض عيد الميلاد المجيد والمعرض السنوي الخاص بالدار.تستعد الكنيسة الكاثوليكية في مصر، برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، وذلك في الخامس عشر من مارس الجاري، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الصائمون عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.