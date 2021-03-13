نيافة الأنبا باسيليوس يلتقي كهنة إيبارشية المنيا

التقى اليوم السبت، صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، بكهنة الإيبارشية. بدأ اللقاء بصلاة باكر، وأعطى الأب بولس نصيف كلمة روحية عن "الاقتداء بشخص يسوع المسيح".قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه ألقى نيافة المطران كلمة للآباء الكهنة، وكذلك توجيهاته الرعوية لهم.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه كما أخذ التقارير من اللجان المختلفة (مكتب التعليم المسيحى - الدعوات - الإعلام - لجنة صندوق الإدخار )، واختتم اللقاء بالصلاة، وأخذ الصور التذكارية.تستعد الكنيسة الكاثوليكية في مصر، برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، وذلك في الخامس عشر من مارس الجاري، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الصائمون عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.