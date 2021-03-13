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السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنيا يفتتح أسبوع التعليم الفني والتدريب المهني

السبت 13/مارس/2021 - 06:02 م
محافظ المنيا
محافظ المنيا
المنيا ـ على حسين
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افتتح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، فعاليات أسبوع التعليم الفني والتدريب المهني بقاعة المؤتمرات الكبرى، بحضور الدكتور وائل فراج ممثل وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ماجد بركات المدير التنفيذي لبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر TVET Egypt ودكتور خالد حبيب استشاري التطوير المؤسسي لبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVET Egypt.، ودكتورة ايمان الشريف استشاري التدريب وريادة الاعمال بالمحافظة.

تستمر فعاليات الاسبوع، من 13-18 مارس الجاري، تحت عنوان " اصنع الفرصة واشتغل فني"، وذلك في ضوء التعاون البناء بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ومحافظة المنيا وبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVET EGYPT لتنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" والتي تستهدف التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية في 12 محافظة، وبالتزامن مع احتفالات محافظة المنيا بعيدها القومي الذي يوافق 18مارس من كل عام، حيث تختتم فعاليات الأسبوع بملتقى توظيفي للشباب الخميس القادم 18 مارس، وسيضم الملتقي مجموعة من شركات القطاع الخاص بمحافظة المنيا بجانب شركات القطاع الخاص والكيانات الصناعية بالمناطق المجاورة لتوفير أكبر قدر من فرص العمل للشباب في مختلف المجالات.

حضر الافتتاح ممثلي جميع القطاعات بالمحافظة ووكلاء الوزارات والجهات المعنية وممثلي جهاز تنمية المشروعات والبنوك والغرفة التجارية ومجلس ادارة جمعية المستثمرين ورؤساء المراكز والمدن.

أكد محافظ المنيا أن الأسبوع يأتي في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بضرورة التمكين الاقتصادي لشباب الصعيد وتنفيذا لرؤية مصر 2030، حيث تهدف الفعاليات الي الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تسليط الضوء على كافة الأنشطة والتدخلات التي يتم تنفيذها لدعم الشباب وتنمية الحرف المهنية وزيادة الإنتاج، والعمل على زيادة وعى الشباب بأهمية العمل المهني وتشجيع الشباب على عمل مشروعات حرفية صغيرة، بالإضافة لتقديم دعم فني لأصحاب المشروعات الصغيرة لمساعدتهم على النهوض بمشروعاتهم.

وأوضح المحافظ أن عدد مدارس التعليم الفني بالمحافظة يبلغ 53 مدرسة وإجمالي عدد طلابها 153940 طالبًا، تتنوع ما بين الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي والتعليم المزدوج، وتزخر بالكثير من المعامل والورش والمعدات، لافتا أنه سيتم في ختام الأسبوع عقد ملتقى توظيفي بحضور أكبر الشركات والمصانع الموجودة بصعيد مصر بجانب الجهات الداعمة والمختصة بتمكين الشباب وتقديم التمويل للمشروعات الصغيرة والناشئة ويبلغ إجمالي الفرص المقدمة 2050 فرصة عمل.

ودعا المحافظ الى ضرورة ربط فرص العمل المقدمة بالمشروع القومي الأكبر في تاريخ الدولة المصرية والذي أطلقه السيد رئيس الجمهورية والمبادرة الرئاسية مراكب النجاة، مع استهداف القرى الأكثر احتياجا والأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية وقري حياة كريمة داخل المحافظة لتحسين حياة المواطنين بتلك القري.

من جانبه، أكد الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ على ضرورة تغيير الثقافة السائدة بين بعض الشباب، والتي تتمثل في انتظار الوظيفة الحكومية، من خلال نشر وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب لتحويل الأفكار الإبداعية والريادية لمشروعات حقيقية تدعم الاقتصاد القومي وتفتح فرص عمل جديدة، وتوجيه نظر الشباب والهيئات الحكومية وغير الحكومية لبعض المشروعات

وأضاف انه سيتم تدريب الشباب الراغب في بدء مشروعه الخاص به على مبادئ ريادة الأعمال والتشبيك بينهم وبين الجهات التمويلية مثل البنوك وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وغيرها من الجهات الداعمة، كما يتم تدريبهم على مهارات سوق العمل وربطهم بفرص عمل ومصادر تمويل لمشروعاتهم، مما يسهم في تشجيع كافة الأطراف المعنية على المشاركة بشكل فعال في تنفيذ الانشطة وتشمل مشاركة المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بجانب مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

بدأت الفعاليات بجلسة حوار، أدارها دكتور خالد حبيب استشاري التطوير المؤسسي لبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVET Egypt، بحضور ممثلين من الأطراف المعنية المختلفة المهتمين والمؤثرين بقطاع التعليم الفني والتدريب المهني وريادة الاعمال ودعم المشروعات الصغيرة بالمحافظة وكذلك القوي العاملة ومركز الاعلام وقناة الصعيد والمجلس القومي للمرأة وإدارة الاستثمار بالمحافظة، بجانب القطاع الخاص، الجمعيات الاهلية، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المؤسسات الداعمة.

ناقش الحضور أبرز وأهم التحديات التي تواجه القطاع بالمحافظة والربط بين تلك الأطراف المعنية والخروج بخطة عمل مشتركة، تهدف الى توفير أكبر عدد من فرص التدريب والتوظيف للشباب ودعم الصناعات المنتجة والتمكين الاقتصادي وريادة الاعمال لشباب محافظة المنيا.

هذا وستشمل الفعاليات على مدار الاسبوع جلسة توعية " كيف تبدأ مشروعك “، وتدريب على جاهزية العمل، تدريب ريادة الاعمال المقدم من مبادرة سوبر فني، دعم فني لأصحاب المشروعات الصغيرة، تدريب الميسرين بمدارس التعليم الفني، تدريب عن مهارات الضيافة والتعامل مع السائحين للعاملين بالمزارات السياحية بالمحافظة، وكذلك زيارة تفقدية لمراكز التدريب بمركز القوى العاملة ومراكز التشييد والبناء التي تم تجهيزها بواسطة برنامج TVET EGYPT.

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