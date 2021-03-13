ولي عهد البحرين يؤكد أهمية تطوير علاقات بلاده مع صربيا



وأكد ولي العهد الحرص على تطوير مستويات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البحرين وصربيا للدفع بوتيرة العمل نحو مزيدٍ من التنسيق الثنائي لرفد الاستثمار في القطاعات الحيوية وخلق فرصٍ نوعية للجميع ينعكس أثرها الإيجابي على اقتصاد البلدين.



وجرى خلال اللقاء بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث استعرض الجانب الصربي البيئة الاقتصادية والاستثمارية في صربيا ومسار تطور القطاعات الاقتصادية وما تقدمه من تسهيلات للمستثمرين للوصول للسوق الأوروبي.





أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين بلاده وجمهورية صربيا ومواصلة تعزيزها في كل المجالات بما يحقق التطلعات المنشودة، منوهًا باهتمام البحرين بفتح آفاق تعاونٍ أرحب مع صربيا لتوفير مزيدٍ من الفرص الاستثمارية على مختلف الأصعدة بما يعود نفعها على البلدين.وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، أن ذلك جاء خلال استقبال ولي العهد البحريني، اليوم السبت، رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش.