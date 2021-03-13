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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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جامعة طنطا: 18 طالبًا يشاركون في مسابقة «إبداع 9» الثقافية

السبت 13/مارس/2021 - 05:59 م
الدكتور محمود ذكى
الدكتور محمود ذكى
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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أعلن الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا عن تصعيد 18 طالبًا وطالبة للمشاركة فى مسابقة إبداع لشباب الجامعات والمعاهد الموسم التاسع، تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة للعام الجامعى 20202021 فى جميع المجالات الفنية والثقافية.

أكد رئيس الجامعة اهتمام وحرص الجامعة على تنمية قدرات الطلاب في كافة المجالات، وإطلاق قدرات الشباب من طلاب الجامعة للمشاركة فى كافة المسابقات.

أوضح الدكتور الرفاعى مبارك، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب تصعيد الطلاب رضا عبد النبى عبد الفتاح وسماء ياسر أحمد الأشقر بكلية الآداب، وهاجر إبراهيم سيد أحمد بكلية التمريض، للمشاركة فى مجال الشعر العامى، وتصعيد السيد إبراهيم السيد إبراهيم بكلية التجارة، فى مجال الشعر كلمات الأغاني، بينما يشارك أحمد فتحى محمد شكر بكلية العلوم، وحمزه محمد حمزه العزونى بكلية الآداب￼، وعمرو طارق محمد أبو المعاطى بكلية الحاسبات والمعلومات، فى مجال الشعر الفصحى.

￼وفى مجال المراسل التلفزيونى تم تصعيد إيمان عبد العزيز محمد حجازى بكلية التربية، وشيماء أحمد عبد الغفار بكلية الصيدلية فى مجال الفنون التشكيلية، وعمر طارق السيد أمين محمد بكلية الطب، وإسراء ابراهيم السيد على بكلية الصيدلية فى مجال الطالب المثالى والطالبه المثالية، كما يشارك فى دورى المعلومات إسلام مصطفى النويهى وحبيبه أسامة غنيم بكلية الهندسة، وإيمان أشرف الهج وإيمان عيد الضوى بكلية طب الاسنان، وإسراء محمد عبد الغنى وأسامة أنور البديوى بكلية الطب.

وأضاف محمد القصير، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة طنطا، أن الجامعة سوف يمثلها فى مجال التأليف المسرحى الطالب عاصم محسن شرف الدين بكلية الطب، بينما يشارك منتخب جامعة طنطا للمسرح بمسرحية بعنوان: "طريق الحرب والموت" وهى من إخراج مهاب رضا، وتأليف محمود جمال.

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