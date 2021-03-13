أيرلندا الشمالية تسجل 146 إصابة بكورونا

أعلنت إدارة الصحة في أيرلندا الشمالية، السبت، أنه تم تسجيل 146 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وقالت الإدارة حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 2098 حالة.