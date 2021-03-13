أيرلندا الشمالية تسجل 146 إصابة بكورونا
السبت 13/مارس/2021 - 05:59 م
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أعلنت إدارة الصحة في أيرلندا الشمالية، السبت، أنه تم تسجيل 146 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقالت الإدارة حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 2098 حالة.
وقالت الإدارة حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 2098 حالة.