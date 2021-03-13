وزير الأوقاف والإرشاد اليمني: مصر الشقيقة الكبرى للبلدان العربية

أعرب وزير الأوقاف والإرشاد اليمني محمد عيضة مهدي شبيبة، عن سعادته البالغة لمشاركته في مؤتمر "حوار الأديان والثقافات"، قائلًا: "أتيت إلى بلدي الثاني مصر، الشقيقة الكبرى للبلدان العربية، والتي دائمًا ما تمد يد المحبة وأواصر الألفة والمساعدة ليس إلى إخوانها من البلدان العربية فقط بل إلى العالم أجمع، والتي تثبت كل يوم أنها الحاضنة الأكبر لكل أشقائها العرب".وأوضح وزير الأوقاف والإرشاد اليمني، في كلمته أمام مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الحادي والثلاثين والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي تحت عنوان: "حوار الأديان والثقافات"، أن الحوار مشروع بل فريضة وليس بنافلة؛ فالإنسان السوي يميل للحوار دومًا، أما غير السوي فيميل إلى العنف الذي نبذه الإسلام في كل الأمور؛ فالإسلام دعا إلى التعايش والسلام، مع الآخر أيًّا كان عرقه أو معتقده.وأكد وزير الأوقاف والإرشاد اليمني، أن الحوار البناء والهادف هو الذي حدا بمصر إلى هذا الأمن والأمان، وما نشهده من نهضة كبيرة بها كان نتيجة تبنيها أفضل طرق الحوار البناء.