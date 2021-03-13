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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

استخدمت للتخويف.. ما هى حقيقة لعنة الفراعنة؟

السبت 13/مارس/2021 - 05:54 م
لعنة الفراعنة
لعنة الفراعنة
ايهاب مصطفى
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يرفض العديد من العلماء مصطلح لعنة الفراعنة واعتبارها مجرد حوادث خارقة للطبيعة حدثت بنوع من الصدفة حتى وإن تكررت، فمن الناحية العلمية فسر العلماء فكرة الموت المرتبط بفتح المقابر بأن هناك فطريات قاتلة زرعت في المقابر المغلقة لمعاقبة لصوص المقابر وتم إطلاقها في الهواء حينما انفتحت، أو أنها في الأصل موجودة بسبب غلق المقبرة لمدة قرون فتكونت ولوثت الهواء من غير قصد.

بالتالي لا يوجد أي ربط بينها وبين حالات الموت البعيدة عن عملية فتح المقابر كما حدث للورد كارنافون مثلًا سوى أنها سوء حظ، ولا شك في أن المواد الخطيرة المتراكمة في المقابر القديمة المقفلة حين خروجها بكثافة مع فتح المقبرة تكون مسببة لأمراض خطيرة للأشخاص ذوي المناعة الضعيفة.

وأظهرت عينات الهواء المأخوذة من داخل فتحات التوابيت مستويات عالية من الأمونيا وكبريتيد الهيدروجين، وهي غازات سامة تسبب الوفاة المباشرة.

أما بالنسبة للنصوص التي عثر عليها في مداخل المقابر، فهي ديباجة يستخدمها أغلب المصريين القدماء كنوع من التخويف لم تمنع المكتشفين والمغامرين وقناصي الكنوز طيلة القرون من اكتشاف مقابرهم وسرقة محتوياتها دون أن تلحق بهم لعنات، بل إن فكرة اقتحام مقابر القدماء قد بدأت منذ العصور القديمة نفسها، خاصة مع فترات الضعف واضمحلال الدولة مع نهاية الدولة القديمة والوسطى والحديثة إبَّان مصر القديمة، حين خرج العامة في حلات فوضى وقاموا بنبش مقابر الملوك ونبش مومياواتهم وسرقة كنوزهم ولم تفلح معهم نصوص اللعنات أو غيرها.

ومنذ قدوم الحملة الفرنسية إلى مصر وقد فتح باب اكتشاف الحضارة المصرية القديمة للعالم والولع بها فيما يعرف باسم Egyptomania وهو ما أدى إلى قيام العديد من الاكتشافات الهامة والتي استطاعت أن تغير العديد من المفاهيم وتصحيح العديد من المعلومات الخاصة بالتاريخ المصري القديم، فخلال القرن التاسع عشر بدأت رحلة الكشف عن الآثار المصرية ونقل بعض أهم المكتشفات إلى المتحف المصري بالتحرير وإلى خارج البلاد، حيث تم اكتشاف العديد من مقابر وادي الملوك ودخول الهرم الأوسط بالجيزة على يد الرحالة الإيطالي جيوفاني بلزوني عام 1818.

استمرت تلك الاكتشفات في القرن العشرين مثل اكتشاف خبيئة الكرنك عام 1905 على يد الفرنسي جورج ليجران التي ضمت أكبر عدد من التماثيل الحجرية والأدوات البرونزية والتي وصلت إلى نحو 751 تمثالًا و1700 قطعة برونزية، ورأس الملكة نفرتيتي عن طريق الالماني لودفيج بورخاردت عام 1912 ومقابر حكام الأسرة الحادية والعشرين بتانيس على يد الفرنسي بيير مونتيه بين عامي 1939 و1940 والمعروفة باسم كنوز تانيس، ومراكب الشمس الخاصة بالملك خوفو بهضبة الهرم على يد المصري كمال الملاخ عام 1954، ومقابر العمال بالجيزة عام 1990 ووادي المومياوات الذهبية بالواحات البحرية عام 1999 وغيرها من الاكتشافات على يد زاهي حواس، كما أن هيوارد كارتر نفسه عاش بعد اكتشاف المقبرة لمدة 19 سنة ومات عن عمر السادسة والستين، دون أن يصاب بأي أذى رغم أنه سرق العديد من كنوز المقبرة.

ولا يوجد شئ اسمه لعنة فراعنة، وإن كانت فعلًا لعنة فمن الأولى أن تضرب لصوص المقابر والمواقع الأثرية القديمة وسارقي الكنوز والآثار التي لا مثيل لها ولا تقدر بثمن، وليس هؤلاء من يحاولون حمايتها وإنقاذها والحفاظ عليها، ومن يقومون بالكشف عن عظمة الحضارة المصرية القديمة وتراثها وإظهار قيمتها أمام العالم، وذلك حسبما ذكر الدكتور شريف شعبان في كتابه "أشهر خرافات الفراعنة" الذي صدر عن دار ن للنشر والتوزيع.

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