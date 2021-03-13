محافظ بورسعيد يهنئ «أبو ريدة» لاحتفاظه بعضوية المكتب التنفيذي للفيفا

قدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد التهنئة باسمه وباسم أبناء المحافظة لابن بورسعيد المهندس هاني أبو ريدة لاحتفاظه بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بعد فوزه بالتزكية في الانتخابات التي جرت مؤخرا ممثلا لقارة إفريقيا.وأكد المحافظ أن استمرار المهندس هاني أبو ريدة في عضوية المكتب التنفيذي للفيفا لمدة ١٢ عاما متواصلة، وتجدد فوزة بالتزكية يؤكد المكانة الكبيرة وقيمة العطاء الذي قدمه ابن بورسعيد في الاتحاد الدولي.