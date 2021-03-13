لغز الآثار الجانبية.. النساء أكثر عرضة للمضاعفات بعد تلقي لقاح كورونا

أثبتت دراسة أمريكية جديدة أن الآثار الجانبية للقاحات فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تظهر على النساء أكثر من الرجال.وأوضحت الدراسة الصادرة عن المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها «CDC» أن النساء هن الأغلبية الكبرى التي أبلغت عن أثار جانبية أقوى من الرجال عند تلقي لقاحات كوفيد-19.وأكدت الدراسة الأمريكية أنه نحو 80% من النساء أبلغوا بوجود نوع من رد الفعل تجاه تلقي لقاح كوفيد-19، إذ قال جون شوارتزبيرج طبيب من كلية الصحة العامة بجامعة كليفورنيا،: "ليس كثيرًا إذا كنت تتحدث عن لقح موديرنا أو فايزر، سواء بعد الجرعة الأولى أو الثانية، فإن هناك الكثير من الآثار الجانبية التي تظهر في الإناث أكثر من الذكور، وتشمل الصداع والتعب العام والإحساس بالدوخة وآلام العضلات والقشعريرة والحمى والغثيان".من جانبه، أوضح بيتر تشين هونج أستاذ الطب وأخصائي الأمراض المعدية في جامعة كاليفورنيا، "من المؤكد أن الأسباب تشمل جوانب أخرى من منظور بيولوجي، التي أقترحها علم الوراثة، وتحديدًا كروموسوم (X) و(Y)، فلدى النساء اثنان من الكروموسومات (X)، واتضح أن العديد من الجينات المناعية مرتبطة به".وأكد أن هرمون الاستروجين الجنسي قد يفسر أيضًا التفاعلات المختلفة بين الجنسين للقاحات فيروس كورونا المستجد، وأن النساء اللواتي يعانين من آثار جانبية أقوى للقاحات لهن تاريخ موثق طويل وتاريخ ويحتاج إلى فهم أفضل.وتابع: "ذلك يعكس مدى ضآلة فهمنا فيما يتعلق بالاختلافات بين الجنسين في الطريقة التي نوحد بها الجرعات، ومع ذلك فهناك شيء واحد واضح وهو أن الاستجابة لا تملي كيف يتمتع أحد الجنسين أو الآخر بحصانة أقوى ضد فيروس كورونا".