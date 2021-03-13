الرئيس الأوكرانى يؤكد مواصلة بلاده اتخاذ قرارات استعادة العدالة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده ستواصل القيام باتخاذ قراراتها الذاتية للدفاع عن أراضيها واستعادة العدالة، وذلك على خلفية القرارات الأخیرة لمجلس الأمن والدفاع القومي الأوكراني، بما في ذلك فرض العقوبات على بعض السیاسیین الأوكرانيين الذي استغلوا انعدام القانون والأمن بالبلاد، واصفا هذه الإجراءات بأنها "ضربات مضادة تسددها أوكرانیا".وقال "زیلینسكي" بحسب ما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية: إن "أوكرانیا تسدد الضربات المضادة ضد كل من وجهوا الضربات ضدها طیلة السنوات الماضیة، مستغلین ضعفها وانعدام القانون والنظام والأهم من كل ذلك العدل فیها".وأضاف الرئيس الأوكراني "في حین كان الأوكرانیون یبحثون عن العدالة كان البعض یستحوذون على الموارد العامة والشركات الاستراتیجیة والأنابیب وحتى المحكمة الدستوریة"، مضيفا أن " أوكرانيا ترغب وتستطیع اتخاذ القرارات ذاتیًا للدفاع عن نفسها واستعادة العدالة، وستواصل القیام بذلك".