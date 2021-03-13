أول تحرك من «قومي المرأة» تجاه إلقاء طبيبة السلام من شرفة منزلها

أعلن المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، استنكاره الشديد للخبر المؤلم الذى تداولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن قيام ثلاثة أشخاص بإلقاء طبيبة من شرفة شقتها بالدور السادس لاشتباههم في سلوكها.وأعربت مايا مرسي عن بالغ حزنها لهذا الحادث الأليم، قائلة: "نرفض جميع أشكال العنف والبلطجة، وستظل مصر دائمًا دولة قانون ومؤسسات وغير مقبول قيام الأفراد بالاعتداء على بعضهم البعض".وأكدت مايا أن المجلس القومي للمرأة على أتم الاستعداد لتقديم المساندة القانونية اللازمة لأسرة الضحية من خلال محامى مكتب شكاوي المرأة بالمجلس، لاسترجاع حق الضحية ومعاقبة مَن قاموا بالاعتداء عليها حتى يكونوا عبرة وعظة لمَن يقوموا بمثل هذه الجرائم.وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور من الأهالي على جثة أسفل العقار بكامل ملابسها، وبالفحص تبين أنها المجني عليها تدعى «د.ص» 34 سنة، تعاني من كسور متفرقة بجميع أنحاء جسدها، وتم نقل جثتها إلى المشرحة بقرار من النيابة العامة لمعرفة سبب الوفاة وكشف غموض الحادث.