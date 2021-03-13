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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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خطوات التسجيل في موقع حجز لقاح فيروس كورونا بمصر

السبت 13/مارس/2021 - 06:37 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
نعمات مدحت
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يرغب الكثير من المواطنين في معرفة خطوات التسجيل في موقع حجز لقاح فيروس كورونا في مصر، حيث تستمر عمليات البحث عبر مؤشرات البحث الشهيرة، منذ أن أعلنت وزارة الصحة المصرية عن بداية حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، وتحديد الفئات الأولى بالتطعيم وتناول اللقاح، حيث ناشدت الوزارة المواطنين بسرعة التحرك والتسجيل لتلقي اللقاح عبر المنصة الالكترونية.

خطوات التسجيل في موقع حجز لقاح فيروس كورونا في مصر

يستطيع المواطنين الذين يرغبون في التسجيل في موقع حجز لقاح فيروس كورونا في مصر، يمكنه الدخول عبر الرابط التالي من هنا.

وعقب الدخول للموقع يقوم المواطن بملء البيانات التالية: اختيار الفئة التي ينتمي لها سواء من أصحاب الأمراض المزمنة أو غيرها، ولا يسمح بتسجيل ما هم دون الـ 18 عامَا، الاسم كما هو في جواز السفر والرقم القومي، بلد الجنسية، الرقم القومي، تاريخ الميلاد، النوع (ذكر – أنثى) ، إضافة إلى المحافظة التي ترغب بالحصول على اللقاح بها، القسم/المركز الذى ترغب بالحصول على اللقاح به، ويجيب على سؤال هل تعاني من أمراض مزمنة؟، الوظيفة، البريد الالكتروني، الهاتف المحمول، ثم الإجابة على أنه غير روبوت، ثم في النهاية إرسال بعد التأكد من صحة جميع البيانات.

طرق الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد

خصصت وزارة الصحة، وسائل أخرى، للحصول على لقاح فيروس كورونا، والتسجيل من خلاله، حيث يمكن الاتصال عبر الخط الساخن ٢١٧، كما خصصت الوزارة أيضا، خط ساخن وهو: 15335 للرد على استفسارات المواطنين بشأن حجز لقاح فيروس كورونا في المحافظات.


الفئات الأولى بتطعيم لقاح فيروس كورونا

اعطت وزارة الصحة والسكان، وفقا لما نشرته، الأولوية لفئات معينة بالتطعيم ضد فيروس كورونا، حيث قالت أن الفئات الأولى بالرعاية والمستحقة للتطعيم، هم: الأطقم الطبية، وأصحاب الأمراض المزمنة، بينما استثنت 6 فئات أخرى من التطعيم، أبرزهم: الحوامل، وأصحاب المناعة الضعيفة، والأطفال، والمسافرين للخارج، والمصابين بفيروس كورونا.

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