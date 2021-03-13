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السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1211 إصابة بكورونا و9 وفيات في الكويت

السبت 13/مارس/2021 - 05:46 م
كورونا في الكويت
كورونا في الكويت
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، السبت، تسجيل 1211 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 208460 كما تم تسجيل 9 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1165.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 198 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتهھا بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 14513 حالة.
وأضاف السند أن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الساعات ال24 الماضية بلغ 7319 ليبلغ مجموع الفحوصات 1901041 مشيرا الى أن نسبة الاصابات لعدد المسحات خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 5ر16%.
وجدد دعوة المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا الجميع بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهھات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام في احتواء انتشار الفيروس.
وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 1365 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 192782.

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