نيجيريا: مصادرة شحنة أدوية مخدرة وغير مسجلة بـ223 مليون نيرة

صادرت سلطات الجمارك النيجيرية شحنة من عقار الترامادول المخدر ومنتجات دوائية غير مسجلة ومواد أخرى محظورة تزيد قيمة رسومها الجمركية على 223 مليون نيرة نيجيرية في ميناء أبابا بمدينة لاجوس. (الدولار= 380.483 نيرة).وأوضحت قيادة الجمارك بالميناء في بيان اليوم السبت: أنه تم اقتفاء أثر هذه الشحنة من الهند إلى ميناء لومي في توجو قبل أن يتم شحنها في النهاية إلى ميناء أبابا حيث تمت مصادرتها.وأشارت إلى أن مهربي هذه الشحنة كانوا قد أخفوها في حاوية زعموا أنها تحتوي على بلاط سيراميك وورق حائط وأكياس تغليف، لكن بعض فحصها عُثر على هذه المضبوطات.وأضاف البيان: أن "قيادة الجمارك في الميناء أجرت تحقيقًا مبدئيًا بشأن هذه المضبوطات لتحديد هوية المهربين لاعتقالهم واحتمال محاكمتهم بتهمة الاستيراد بطريقة غير قانونية".وتابع أن قيادة الجمارك ستكثف حملات التوعية للمواطنين عن الطبيعة الضارة والمدمرة لهذه الواردات غير المشروعة.وأشار إلى أن قيادة الجمارك لن تتسامح إزاء مثل هذا النوع من السلوك غير القانوني من جانب أي مستورد أو معلن.