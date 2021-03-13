سببه هبوط أرضي.. «الشرقية» تصلح خط طرد صرف صحي بقطر 8 بوصة

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه جاري إصلاح أعمال خط طرد مياه الصرف الصحي بقطر ٨ بوصة وبطول ٢.٥ كيلو مترا بطريق الزقازيق العصلوجي بلبيس.وكانت غرفة الأزمات والكوارث بالديوان العام قد تلقت إخطارًا يفيد بوقوع هبوط أرضي بطريق الزقازيق العصلوجي بلبيس وذلك نتيجة لحدوث ضغط في مياه الصرف الصحي مما أسفر عن تسريب للمياه بالطريق والذي أدى إلى تراكم كميات كبيرة من الماء بالطريق وتعطل حركة المرور.كلف محافظ الشرقية المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق بالإنتقال فورًا إلى المكان ومتابعة عمليات إصلاح خط الطرد بمعرفة قطاع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمدينة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والوحدة المحلية بالعصلوجي وتم الدفع بمعدات الإصلاح والحفار وسيارات الكسح لشفط كميات المياه المتدفقة نتيجه كسر خط الطرد وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.قدم الأهالي الشكر للجهاز التنفيذي لسرعة الإستجابة وتقديم الحلول العاجلة للشكاوي والمشاكل التي تواجههم والعمل على حلها في أسرع وقت.