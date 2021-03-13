محافظ كفر الشيخ يشدد على منع انتظار سيارات النقل بالشوارع

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، المحاور الجديدة غرب مدينة كفر الشيخ، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والعقيد سامح العزب، وكيل إدارة المرور.وتفقد المحافظ، محور صبري القاضي، ووجه العقيد سامح العزب، وكيل إدارة المرو، بتنظيم الحركة المرورية للقادمين والمتجهين لسكة روينه، كما تابع الأعمال الجارية في شارع 21، لتحويله لاتجاهين، والانتهاء من الجزيرة الوسطى بين الاتجاهين، مشددا على منع التعديات على الشارع، كما شدد على منع انتظار سيارات النقل.كما تفقد محافظ كفر الشيخ أعمال التطوير الجارية بميدان عابدين، القريب من تقسيم الـ47، ضمن أعمال التطوير التي ستشهدها ميادين العاصمة كمرحلة أولى.