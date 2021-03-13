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السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرير 3295 محضرا لعدم ارتداء الكمامة وغلق 688 مركزا للدروس الخصوصية بالغربية

السبت 13/مارس/2021 - 05:38 م
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جهود الوحدات المحلية لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتحرير غرامات لعدم ارتداء الكمامة بالأماكن المغلقة والمواصلات العامة، حيث تم اليوم تحرير عدد (١٨) محضر لمواطنين وذلك لعدم ارتداء الكمامة،وتم التصالح مع (١٣) مواطن بإجمالي مبلغ ٦٥٠ جنية وتم تحويل (٥) للنيابة العامة.

كما تابع المحافظ جهود الوحدات المحلية في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في المنشآت العامة والأماكن المغلقة،حيث تم فض عدد(١٦)سوق،عدد(٨)أفراح ومآتم وغلق وتشميع عدد(٣) مراكز للدروس الخصوصية بالمحافظة بالأمس.

وقد أسفرت الحملات عن تحرير عدد (٣٢٥٢) محضر للأفراد وعدد (٤٣) محضر لمنشآت لعدم ارتداء الكمامة إلى جانب فض عدد (٨٣١) سوق، عدد (٣٣٨) فرح ومآتم وتشميع وغلق (٦٨٨) مركز دروس خصوصية منذ يوم ١٦ ١ ٢٠٢١

يأتي ذلك انطلاقًا من حرص المحافظة على نشر الوعي الصحي الوقائي بين المواطنين باتباع كافة الإجراءات الاحترازية خوفًا على صحتهم وسلامة عائلاتهم وليس خوفًا من الغرامة.

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