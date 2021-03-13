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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

تشارك إطلالاتها وتجامل أصدقائها.. نادية الجندي نجمة الجماهير على «إنستجرام»

السبت 13/مارس/2021 - 05:37 م
نادية الجندي
نادية الجندي
سارة ساويرس
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دائمًا ما تثير النجمة نادية الجندى، إعجاب ودهشة رواد التواصل الاجتماعي، بإطلالاتها المختلفة المفعمة بالحياة، فهى ترى أن "العمر مجرد رقم"، فى تصريحاتها التلفزيونية، حيث تألقت فى أحدث إطلالة لها بأزياء أنيقة، كشفت عن جمال ورشاقة مثالية، جعلتها تبدو فى العشرينات من عمرها.

ولهذا نأخذكم فى جولة قصيرة فى حساب الفنانة، نادية الجندي، على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

مشاركة أحدث إطلالاتها
تفضل النجمة نادية الجندي، مشاركة أحدث إطلالاتها، مع جمهورها، وجلسات التصوير التى تخضع لها من حين لآخر، حيث تميل إلى الأزياء الراقية والمبهجة، فتختارها من الألوان الفاتحة مثل الأبيض والبينك؟
وفى إحدى إطلالاتها تألقت بفستان ملون قصير، مع كوتشي أبيض وشابو بيضاء، لتبدو فى العشرينات من عمرها، وهوما يثير إعجاب متابعيها دائمًا.

تذكرنا بأعمالها التى لاتنسى
كما تميل الفنانة نادية الجندى، إلى تذكير متابعيها، على موقع إنستجرام، بأبرز أعمالها الفنية، التى من خلالها حصدت شهرتها الواسعة، إذ تشارك بوسترات أفلامها بداية من فيلم "الباطنية" عام١٩٨٠وفيلم "جبروت امرأة" عام ١٩٨٤، وفيلم "امرأة هزت عرش مصر" عام ١٩٩٥، حتى فيلم "٤٨ساعة في إسرائيل" عام ١٩٩٩ وغيرها من الأعمال التى يزدهر حسابها بها.

مشاركة لقاءاتها التلفزيونية
على الرغم من أن نادية الجندى قليلة الظهور فى البرامج التليفزيونية، إلا أنها مؤخرًا ظهرت ضيفة على برنامج "أبلة فاهيتا"، حيث كان جمهورها متشوقًا لظهورها هذا، فشاركت معهم عدد من الصور والفيديوهات من هذا اللقاء الذى كشفت فيه الكثير عن أسرار حياتها.

مجاملة أصدقائها
كما أن نجمة الجماهير، لايفوتها التواصل الدائم مع صديقاتها وأصدقائها، عبر حسابها على موقع إنستجرام، فمؤخرًا احتفلت بعيد ميلاد صديقتها الفنانة الشهيرة سميحة أيوب، وقدمت لها تهنئتها الخاصة، كما سبق وهنأت صديقها الإعلامى نيشان على برنامجه الجديد "بصراحة" المذاع على قناة mbc الفضائية.

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