حملة لمتابعة مصائد «دودة الحشد» وفحص الزراعات الشتوية بمركز إطسا

أكد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، قامت حملة اليوم السبت لمتابعة وفحص المصائد الخاصة بدودة الحشد الخريفية وفحص الزراعات الشتوية ومتابعة زراعات القطن لمتابعة نسبة الإنبات وذلك بحضور الدكتوره اماني صيام مسئول معمل تربية واكثار طفيل الترايكوجراما بالفيوم والمهندس ربيع محفوظ مسئول المكافحة الحقلية، والمهندس فكري سلطان مسئول الحشرة الجياشة، والمهندس محسن ابراهيم اخصائي إرشاد.وتم المرور على نواحي مركز إطسا بمرافقة المهندس عباس العشيري، والمهندس لطفي مسئولي جهاز المكافحة بمركز إطسا.حيث تم فحص المصائد والفراشات الموجودة بها وتلاحظ عدم وجود فراشة دودة الحشد الخريفية بها.وايضا تم فحص الزراعات الشتوية المجاورة قمح وبصل وثوم وبرسيم وفول بلدي بناحية جردو حوض العشيري وناحية بطن اهريت حوض دهشان وناحية حلفه حوض الخيران وناحية عتامنة المزارعة.ولم يلاحظ أي أعراض إصابة لدودة الحشد الخريفية وكذلك تم متابعة زراعات القطن ومشاهدة نسبة الإنبات وتلاحظ أن نسبة الإنبات اكثر من ٩٥ % والحالة العامة للنباتات جيدة.