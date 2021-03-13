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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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مع صيام الأقباط.. مكرونة بشاميل صيامي على طريقة نجلاء الشرشابي

السبت 13/مارس/2021 - 05:35 م
مكرونة بشاميل
مكرونة بشاميل
سارة ساويرس
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بدأ صوم الأقباط وهو ما يسمى بـ"الصوم الكبير"، منذ أيام، إذ يمتنع الصائم عن اللحوم ومنتجات الألبان، وغيرها، ويتناول المأكولات الغنية بالخضروات، ولهذا نستعرض فى السطور التالية طريقة عمل مكرونة بشاميل صيامي، على طريقة شيف نجلاء الشرشابي.

المقادير
نحضر كل من المكونات التالية:

ككرونة قلم مسلوقة 

البشاميل 

ثمرة فلفل أحمر رومى 

ثلاثة أرباع كوب دقيق 

6 كوب ماء 

نصف كوب زيت

الحشو

مشروم 

بصل 

ثوم 

بهارات 

عصير ليمون 

زيت

ملح 

فلفل أسود 

طريقة التحضير

- فى البداية، نبدأ فى ضرب الخلاط الفلفل وجزء من الماء.

- ثم نبدأ بيشويح الدقيق فى الزيت الساخن على النار.

- وفى الخطوة التالية نشوح البصل فى الزيت على النار.

-ثم يضاف الثوم والمشروم.

-مع إضافة القليل من عصير الليمون والبهارات.

- وإضافة الملح والفلفل الأسود.

- كما يضاف خليط الفلفل والماء إلى خليط الدقيق على النار.

- ثم يضاف باقى كمية الماء إلى خليط البشاميل ويقلب الخليط حتى الغليان ويغلظ القوام.

- ثم نضيف البشاميل إلى المكرونة المسلوقة.

-يجب أن تدهن صينية بايركس بالزيت وترش بالبقسماط

- كما نضع طبقة من خليط المكرونة فى البايركس، مع أضافة خليط المشروم.

- تضاف طبقة أخرى من خليط المكرونة، مع وضع المكرونة البشاميل فى الفرن حتى تمام النضج ويحمر الوجه، وتقدم ساخنة.

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