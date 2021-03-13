مع صيام الأقباط.. مكرونة بشاميل صيامي على طريقة نجلاء الشرشابي

بدأ صوم الأقباط وهو ما يسمى بـ"الصوم الكبير"، منذ أيام، إذ يمتنع الصائم عن اللحوم ومنتجات الألبان، وغيرها، ويتناول المأكولات الغنية بالخضروات، ولهذا نستعرض فى السطور التالية طريقة عمل مكرونة بشاميل صيامي، على طريقة شيف نجلاء الشرشابي.المقاديرنحضر كل من المكونات التالية:ككرونة قلم مسلوقةالبشاميلثمرة فلفل أحمر رومىثلاثة أرباع كوب دقيق6 كوب ماءنصف كوب زيتالحشومشرومبصلثومبهاراتعصير ليمونزيتملحفلفل أسودطريقة التحضير- فى البداية، نبدأ فى ضرب الخلاط الفلفل وجزء من الماء.- ثم نبدأ بيشويح الدقيق فى الزيت الساخن على النار.- وفى الخطوة التالية نشوح البصل فى الزيت على النار.-ثم يضاف الثوم والمشروم.-مع إضافة القليل من عصير الليمون والبهارات.- وإضافة الملح والفلفل الأسود.- كما يضاف خليط الفلفل والماء إلى خليط الدقيق على النار.- ثم يضاف باقى كمية الماء إلى خليط البشاميل ويقلب الخليط حتى الغليان ويغلظ القوام.- ثم نضيف البشاميل إلى المكرونة المسلوقة.-يجب أن تدهن صينية بايركس بالزيت وترش بالبقسماط- كما نضع طبقة من خليط المكرونة فى البايركس، مع أضافة خليط المشروم.- تضاف طبقة أخرى من خليط المكرونة، مع وضع المكرونة البشاميل فى الفرن حتى تمام النضج ويحمر الوجه، وتقدم ساخنة.