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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دراسة أمريكية: أقنعة الوجه تساهم بشدة في منع انتشار كورونا

السبت 13/مارس/2021 - 06:42 م
أقنعة الوجه
أقنعة الوجه
سارة الشلقاني
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كشفت دراسة صادرة عن المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض الوقاية منها «CDC» أن هناك علاقة وثيقة بين الالتزام بارتداء أقنعة الوجه «الكمامة»، وانخفاض معدل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وقالت ياسمين ريد المتحدثة باسم المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض: "على مدار الوباء، نمى معدل الأدلة العلمية وفهمنا لوظيفة أقنعة الوجه، وأظهرت البيانات التي لدينا الآن بشكل قاطع أن الاستخدام الواسع النطاق للكمامت هو وسيلة فعالة للغاية للحد من انتشار كوفيد-19".

في السياق، أوضح مؤلفو الدراسة الأمريكية أنهم قاموا بتحليل العلاقة بين الالتزام بارتداء الكمامات، وانخفاض معدل خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، وليس جودة أقنعة الوجه المختلفة، أو مدى فاعلية كل نوع.

وتابعوا: "في أول 20 يومًا بعد الالتزام بارتداء أقنعة الوجه، تباطأ مؤشر ارتفاع الحالات الجديدة بمقدار 0.5 نقطة مئوية، واستمرت في الانخفاض على مدار الـ100 يوم التي تم تحليلها في الدراسة، كما انخفضت معدلات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بنسبة 0.7 نقطة مئوية في أول 20 يومًا".

وأكد مؤلفوا الدراسة أن انخفاض معدل الإصابات الجديدة والوفيات الناتجة عن عدوى فيروس كورونا المستجد كان ذا دلالة إحصائية، موضحين: "في أعقاب تطبيق الالتزام بالكمامات، انعكست معدلات الإصابات الجديدة والوفيات التي كانت ترتفع وبدأت في الانخفاض.

وأضافوا أنه هناك انخفاضا معتدا به إحصائيًا في معدل الإصابات والوفيات الجديدة بعد بدء ارتداء أقنعة الوجه مقارنة بالأيام العشرين السابقة لعدم الالتزام.

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