محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال إنشاء الوحدات السكنية للإسكان الاجتماعي

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، الأعمال الجارية لإنشاء الوحدات السكنية للإسكان الاجتماعي غرب مدينة كفر الشيخ، بالإضافة لتفقد إنشاء محطة الخرسانة الجاهزة،لبناء الوحدات السكنية غرب وشرق العاصمة، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.ووجه محافظ كفر الشيخ خلال الجولة التفقدية على سرعة الانتهاء من الوحدات السكنية غرب مدينة كفر الشيخ بجوار وحول الـ 28 عمارة التي تم الانتهاء منها منذ عدة أشهر، مشيدًا بالعمال والمشاركين في إنشاء الوحدات السكنية.كما شهد موقع التجمع الأول السكني المجاور لجامعة كفر الشيخ، بدء الأعمال في إنشاء 33 عمارة سكنية، تشمل 3168 وحدة، ضمن الـ3 تجمعات سكنية التي سيتم إنشاؤها خلال عام، ليتسلمهم الحاجزون من أبناء العاصمة، لتنتهي معاناتهم التي استمرت طوال 17 سنة..وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الموقع الأول من بين التجمعات السكنية الثلاثة شهد بدء العمل لإنشاء 33 عمارة سكنية، تشمل 3168 وحدة، ضمن التجمعات السكنية الجديدة الـ3 بمدينة كفر الشيخ ضمن المشروعات الخدمية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، موجهًا الشكر للدولة ومجلس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والزراعة، وصندوق تطوير العشوائيات لحرصهم على تلبية احتياجات المواطنين بالمحافظة.وأضاف محافظ كفر الشيخ، بتوجيهات القيادة السياسية تم اختيار نماذج من العمارات السكنية بالعاصمة الإدارية، لتطبيقها لإقامة 210 عمارات، وكل عمارة مكونة من أرضي و10 أدوار، بالتجمع السكني الأول أمام الجامعة، كما تضم التجمعات السكانية مساحات خضراء، ومناطق خدمية.وقال محافظ كفر الشيخ، كما بدأ العمل بالمنطقة الثانية خلف جامعة كفر الشيخ، تشمل إقامة وحدات سكنية على مساحة 31 فدانًا، ضمن المشروع القومي "سكن كل المصريين "، مؤكدًا أن التجمعات السكنية الجديدة بالمنطقتين الأولى والثانية تتسع لـ 64 ألف نسمة.وأضاف محافظ كفر الشيخ، وجاري إقامة المنطقة الثالثة إسكان اجتماعي بالمنطقة خلف الإسكان الاجتماعي الحالي غرب مدينة كفر الشيخ على مساحة 121 فدانًا، وجاري إنشاء وتطوير عدة محاور جديدة تربط غرب المدينة بشرقها، الأول الطريق الدائري الغربي "محور صبري القاضي"، امتدادًا لسوق الجملة حتى محطة قطار سخا وصولا لكمين القرضا، والثاني الطريق الدائري الشرقي من طريق المحلة حتى أبو عمر ثم كفر عسكر وحتى الطريق الدولي الساحلي، وكذلك محاور عرضية لربط غرب المدينة بشرقها من صبري القاضي لمحور سعد زغلول الجديد حتى حديقة صنعاء، والثاني تطوير شارع 21 المار بين المنطقة الصناعية ليكون اتجاهين، والثالث تطوير شارع جيهان بالإضافة لربط طريق كفر الشيخ دسوق المزدوج بمحاور غرب المدينة.