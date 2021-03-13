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السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرلمان العربي: «وثيقة الأخوة» دليل على دعم الإسلام للحوار مع الثقافات الأخرى

السبت 13/مارس/2021 - 05:32 م
البرلمان العربي
البرلمان العربي
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أكد عضو المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي عضو البرلمان العربي أحمد محمد بوشهاب أن توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية بين فضيلة الإمام الأكبر الشيخ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية خير دليل على دعم الإسلام للحوار البناء مع الثقافات الأخرى، وهي الوثيقة التي تدعو لنشر التسامح والوئام، ونبذ التعصب والكراهية.

جاء ذلك في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات (وام) على هامش مشاركته ضمن وفد البرلمان العربي في أعمال المؤتمر الدولي العام الحادي والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الاسلامية بجمهورية مصر العربية التي انطلقت اليوم بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد أهمية التعاون البناء بين البرلمان العربي والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لإعلاء قيم التعايش والتسامح، والتصدي لخطابات الكراهية خاصة في ظل ما يواجهه العالم العربي والإسلامي من حملات تشوية مغرضة.

وثمن بوشهاب حجم المشاركة الواسعة من قبل القيادات الدينية من مختلف دول العالم من أجل إرساء حوار بناء يساهم في مواجهة التطرف، وإظهار الصورة الحقيقة للإسلام الدين الحنيف الذي انضوت تحت لوائه العديد من الثقافات المختلفة.

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