رئيس وزراء الأردن: إقالة وزير الصحة ومدير مستشفى السلط الحكومي

أعلن رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، السبت، إقالة وزير الصحة الأردني، ومدير مستشفى السلط الحكومي، وإيقاف مدير صحة البلقاء عن العمل لحين استكمال إجراءات التحقيق في واقعة انقطاع الأكسجين عن المرضى بمستشفى السلط مما تسبب بوقوع 6 وفيات.ووفقًا لما ذكره التلفزيون الرسمي للمملكة الأردنية الهاشمية، قرر مجلس وزراء الأردن إعلان حالة الطوارئ في مستشفيات المملكة للتأكد من سلامة الإجراءات لحماية صحة المواطنين.وقال الخصاونة، في كلمة له اليوم السبت: "ما حدث كان خطأ جسيمًا وفادحًا وغير مبرّر أو مقبول، ونحن نخجل حياله، ولا يمكن تبريره أو قبوله، ونتحمل كامل المسؤولية المترتبة على ذلك".وأضاف قائلًا: "وفاة أردني واحد بسبب التقصير أمر لا يمكن قبوله على الإطلاق، لأن الخطأ الذي يمس حياة الأردنيين بسبب التقصير لا يوجد ما يبرره".وتابع رئيس الوزراء الأردني: "هذا يوم حزين للوطن، ونعزي أنفسنا، ونعزي ذوي الشهداء الذين قضوا وارتقوا جراء فاجعة مستشفى السلط الحكومي".وشدد الخصاونة: "يتملّكنا شعور بالغضب والخجل على هذا التقصير الذي لا يمكن تبريره"، مؤكدًا أنه تم إنهاء خدمات مدير مستشفى السلط.واستطرد قائلًا: "يؤلمنا أن ثقة الأردنيين بكفاءة الإدارة العامة قد تعمقت، وهذا تطلّب القيام بإجراءات جادة وفورية من أجل تحمل المسؤولية السياسية والأدبية في هذا المقام".