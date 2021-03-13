التزام كامل من رواد معرض الزهور بارتداء الكمامات الطبية (صور)

التزم عدد من رواد معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان بارتداء الكمامات في أول ايامه، حيث حرص العديد من المواطنين على اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية حرصا على سلامتهم من فيروس كورونا، كما استخدم العديد خلال جولته بالمعرض استخدام أداوت التعقيم واتخاذ مسافات اجتماعية آمنة.وافتتح معرض زهور الربيع صباح اليوم السبت في نسخته الـ88 بحديقة الأرومان في الجيزة، ذلك بحضور السيد القصير وزير الزراعة وعدد من الوزراء والسفراء ونواب البرلمان.يشارك في المعرض هذا العام ما يقرب من 200 عارض وشركات في مجال اللاندسكيب والصبارات وزهور الزينة ومختلف التصنيع الغذائي، وكان قد شهد محيط الحديقة تكثيف أمنى منذ الصباح الباكر استعداد لافتتاح المعرض واستقبال الزوار.