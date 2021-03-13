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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الخميس.. نرمين الفقي مطربة لأول مرة على شاشة CBC

السبت 13/مارس/2021 - 06:10 م
نرمين الفقي
نرمين الفقي
حسين الجندي
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تحل الفنانة نرمين الفقي ضيفة على برنامج "معكم" على فضائية CBC في التاسعة من مساء الخميس المقبل.

تتحدث نرمين عن مشاركتها الأخيرة في مسلسل "لؤلؤ"، وتفاصيل عودتها للدراما بعد غياب لسنوات، كما تتحدث عن حياتها الشخصية ومواصفات فتى أحلامها وأسباب تأخر زواجها، فضلًا عن علاقتها بوالديها.

وتقدم نرمين الفقي العديد من الأغنيات بصوتها لأول مرة، داخل استوديو "معكم"، كما تكشف أبرز المواقف التي تعرضت لها خلال مسيرتها الفنية حتى الآن.

وشارك في بطولة مسلسل لؤلؤ أحمد زاهر وإدوارد ونجلاء بدر وملك أحمد زاهر ومحمد الشرنوبي ومي عمر وآخرون، وهو من تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي.

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