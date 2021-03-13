رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رابطة العالم الإسلامي: الحوار الهادف يبعد بالإنسان عن كراهية الآخر

السبت 13/مارس/2021 - 05:29 م
الدكتور عبد الرحمن
الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الزيد
ا ش ا
طباعة
أكد الأمين المساعد لرابطة العالم الإسلامي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الزيد أن الحوار الهادف والبناء يبعد بالإنسان عن كراهية الآخر وعن تدمير البشرية من خلال الدعوات الهدامة.

ووجه الزبد - في الكلمة التي ألقاها نيابة عن الدكتور محمد العيسى رئيس رابطة العالم الاسلامي أمام مؤتمر حوار الأديان والثقافات، الذي تنظمه وزارة الأوقاف الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته للمؤتمر في هذا التوقيت بالغ الأهمية، وقال إن الناظر إلى التاريخ يرى صدى الدعوات الهدامة التي لا تمت للدين بصلة، فالأديان بريئة من الدعوة إلى الحروب وسفك الدماء وبراءة الأديان لا تعني براءة أتباعها.

وأضاف أن الاختلاف في الدين ليس مدعاةً للحرب أو سفك الدماء، بل إن ثقافة الإسلام تقوم على أن الذي يختلف معك في الدين هو أخ لك في الإنسانية، والناس سواسية كأسنان المُشط لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي إلا بالتقوى والعمل الصالح، ويقول تعالى (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ).

موضوعات متعلقة

أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 13-3-2021

«5 أشخاص اقتحموا شقتها».. تفاصيل مصرع سيدة السلام

«أتربة وانخفاض حرارة».. تفاصيل طقس اليوم

مدبولى لأهالى القاهرة التاريخية: منطقة الرئيس السيسى.. وحريص على تطويرها

الصور

image description

طرح بيع 25 وحدة سكنية لصندق الإسكان الاقتصادى بدمياط

image description

«مهندسين أسيوط» تناقش اضطراب التوحد والاكتشاف المبكر للمرض ونفي الخرافات

image description

محافظ أسيوط: طلاب ومعلمى مدارس التعليم الفنى طوروا كورنيش النيل

image description

محافظ أسيوط يتابع أعمال تغطية وتبطين ترعة بني فيز (صور)

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى صدفا المركزى (صور)

الأكثر قراءة

مدبولى يكلف بعدم إصدار أى تصاريح بناء أو هدم فى نطاق القاهرة التاريخية

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 بالاسم ورقم الجلوس

«5 أشخاص اقتحموا شقتها».. تفاصيل مصرع سيدة السلام

إنفوجراف

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

توزيع منهج شهر مارس 2021 للصف الخامس الابتدائي

مواعيد معرض زهور الربيع 2021 بعد افتتاحه اليوم السبت

كندا: إعطاء 2.8 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

تايلاند تحتفل بعيد الفيل وتأمل في عودة السياح الأجانب

أيام زمان

«الوحدة قتلانى».. اعترافات نجوى فؤاد عن حياتها

سامي السلاموني: في فيلم «ملل» كانت خبرتي ناقصة كمخرج

«شراء الأدوية الجديدة».. أغرب الحكايات عن محمد القصبجي

«لا تتميز عني».. كواليس الغيرة الفنية بين ماجدة الصباحي وفاتن حمامة

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإيد الممدودة
د.أحمد الخميسى
دينيس سميث.. الأجندة الخفية للعولمة
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
د.كريمة الحفناوى
باقة من الزهور فى ذكرى رحيل هوجو شافيز
المزيد

الثقافة

رباب كساب: بدأت في «علي جبل يشكر» 2014 وأخذت وقتًا في البحث

أشرف عويس: نشر «على جبل يشكر» هو حالة في حد ذاته

أحمد المريخي: «على جبل يشكر» مشغولة بالحنين للمكان

بدء مناقشة «على جبل يشكر» للروائية رباب كساب (صور)