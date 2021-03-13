سفير الإمارات يزور المناطق الأثرية في المنيا وأسيوط

زار الدكتور حمد بن سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم السبت، محافظة المنيا، حيث زار المنطقة الأثرية في تل العمارنة في ديرمواس ومدينة إخناتون.كما زار السفير الإماراتي أحد أهم مقامات الطرق الصوفية في المنيا والصعيد وهو مقام الشيخ أحمد التلاوي، وسط حضور كبير من المواطنين.وقال مصدر مسئول في محافظة المنيا، إن الشامسي في زيارة خاصة للمحافظة بدعوة من نائب برلماني سابق.وأشار إلى أنه من المقرر أن يزور السفير الإماراتي دير المحرق في القوصية بأسيوط.