وزير الأوقاف والشئون الدينية الصومالي: الإسلام دعا للحوار المثمر وتجنب الاختلاف

قال وزير الشئون الدينية والأوقاف بالصومال عمر عالي روبلي إن "الإسلام دعا للحوار المثمر البناء، وتجنب الاختلاف والنزاع، حتى لا ينتهي الأمر إلى نقض عرى المحبة والرحمة والتعاون".وأكد الوزير الصومالي في كلمته أمام مؤتمر حوار الأديان والثقافات، الذي تنظمه وزارة الأوقاف تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة أن يكون الحوار قائما على الاحترام، فالخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، فالمبدأ نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه".