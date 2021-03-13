وزير الشئون الدينية الباكستانى يشيد بجهود مصر فى نشر الفكر الوسطى

أشاد وزير الاتحاد والشئون الدينية والتسامح بين الأديان الباكستاني الدكتور نور الحق قادرى، بجهود مصر في نشر الفكر الوسطي، موجهًا الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته مؤتمر حوار الأديان والثقافات.وقال الوزير الباكستاني أمام مؤتمر حوار الأديان والثقافات، اليوم، إن الحوار البناء له دور مهم وحقيقي لتحقيق التعايش السلمي بين مجتمعاتنا، وهذا لا يكون إلا بالحوار الذي يعد منهجًا دينيًا وإنسانيًا، وينبغي تبني حوار بناء يقوم على الأسس المشتركة والقيم المتفق عليها فنحن أبناء حضارة إنسانية واحدة مع اختلاف أعراقنا وألسنتنا.وأضاف أن الحوار معناه أن يلقي طرف واحد كلمته مع الدليل والبرهان بأدب، وعلى الطرف الآخر أن يتلقى قوله بالأدب والقبول والاحترام وحسن الخلق؛ لأن مقابلة العنف بالعنف لا ينتج عنه إلا العنف والكراهية، مؤكدا أن جميع الأديان جاءت لخدمة الإنسان وحفظ كرامته فلولا الإنسان ما كانت الأديان، داعيا إلى مواجهة ظاهره الإسلاموفوبيا.