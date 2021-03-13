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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران تدين تعرض إحدى سفنها لاعتداء تخريبى فى البحر المتوسط

السبت 13/مارس/2021 - 05:51 م
سفينة إيرانية
سفينة إيرانية
وكالات
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أدانت طهران تعرض إحدى السفن التجارية الإيرانية لعمل تخريبي في البحر المتوسط قبل أيام، أدى إلى وقوع أضرار على متنها، وفق ما أفادت وزارة الخارجية الإيرانية السبت.

وكان الإعلام الرسمي في إيران قد نقل الجمعة عن متحدث باسم الشركة الإيرانية للنقل البحري، قوله إن سفينة الشحن "إيران شهركرد" تعرضت لاعتداء "إرهابي" الأربعاء.

وأفاد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في بيان: "المعلومات التي في حوزتنا تؤكد تعرض السفينة لهجوم تخريبي، وهو ما يتعارض بوضوح مع القانون الدولي وقانون البحار".

وكان المتحدث باسم الشركة علي غياثيان، قد أفاد الجمعة بأن السفينة تعرضت لعملية إرهابية عبر عبوة ناسفة في مياه البحر المتوسط، وهي في طريقها من إيران إلى أوروبا.

وأشار إلى أن الاعتداء تسبب بـ"حريق صغير في موقع الانفجار وتم احتواؤه"، دون أن يؤدي لإصابات في صفوف الطاقم، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لتحديد هوية مرتكبي هذه العملية عبر المنظمات الدولية المعنية.

وأعرب خطيب زاده عن "إدانة" طهران لهذا الاعتداء الذي تسبب بـ"أضرار" على متن السفينة.

وشدد على أن الجهات الإيرانية المعنية تعمل على "تحديد مرتكبي هذا العمل التخريبي وتتابع الموضوع بكل جدية".

ويأتي حادث السفينة الإيرانية بعد نحو أسبوعين من اتّهام إسرائيل، لإيران بالوقوف وراء هجوم استهدف سفينة مملوكة للدولة العبرية في خليج عمان، وهو ما نفته طهران.

يذكر أن واشنطن أدرجت الشركة الإيرانية للنقل البحري على قائمتها السوداء منتصف العام 2020، ردًا على نقلها معدّات متعلقة ببرنامجي إيران الصاروخي والنووي، حسب وزارة الخارجية الأمريكية.

وأعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2018 انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع دول كبرى، وأعاد فرض العقوبات على إيران.

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