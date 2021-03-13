«مناظر ساحرة».. زوار معرض الزهور يلتقطون الصور التذكارية

استقبل معرض زهور الربيع المقام بحديقة الأورمان بالجيزة جمهوره، صباح السبت، وسط أجواء تملؤها الفرحة والبهجة.وحرص الزوار على التقاط الصور التذكارية لروعة المشهد الذي ترسمه النباتات والزهور.وافتتح معرض زهور الربيع، صباح اليوم السبت، في نسخته الـ88 بحديقة الأرومان في الجيزة، بحضور السيد القصير، وزير الزراعة، وعدد من الوزراء والسفراء ونواب البرلمان.يشارك في المعرض هذا العام ما يقرب من 200 عارض وشركات في مجال اللاندسكيب والصبار وزهور الزينة ومختلف التصنيع الغذائي، وكان قد شهد محيط الحديقة تكثيفا أمنيا منذ الصباح الباكر استعدادا لافتتاح المعرض واستقبال الزوار.