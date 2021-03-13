68 مليار جنيه إجمالي تكلفة تبطين الترع في 20 محافظة (انفوجراف)

حرصت القيادة السياسية على الحفاظ على الموارد المائية، وذلك من خلال تنفيذ المشروعات العملاقة المختلفة بشأن عدم إهدار الموارد المائية في مصر، بهدف تقليل الفاقد والاستفادة منها في مختلف القطاعات.ومن هذا المنطلق نفذت الحكومة مشروع تبطين الترع وتأهيلها في حوالي 20 محافظة على مستوى الجمهورية لاسيما تلك التي تعاني من مشكلات المياه، وذلك للحد من حجم المياه المهدرة سنويًا، وما سينعكس بالإيجاب على كل النواحي الاقتصادية والبيئية والصحية في مصر.وترصد "الدستور" أهمية ملف المشروع القومي الذي يستهدف تبطين وتأهيل الترع على مستوى المحافظات، وفق الأرقام الرسمية المعنلة.يعد مشروع تبطين الترع أحد أبرز المشروعات التي كلف بتنفيذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويستهدف إعادة تأهيل ورفع كفاءة الترع وتأهيلها بإجمالي طول 20 ألف كم على مستوى محافظات مصر.يجرى العمل على تنفيذ المشروع وفق مخطط تنفيذي حتى عام 2024، وقد خُصصت ميزانية مالية لتنفيذ المشروع بتكلفة إجمالية 68 مليار جنيه على مستوى محافظات الجمهورية، فيما تم الانتهاء من تأهيل 1128 كم، وجار تنفيذ 3122 كم، وجار السير في إجراءات البت والترسية لمسافة 2598 كم.من المقرر أن يسهم المشروع القومي لتبطين الترع في تحويل الأراضي من الري بالغمر إلى الري الحديث، بإجمالي 516 ألف فدان من خلال وزارة الري، و504 آلاف فدان من خلال وزارة الزراعة خلال العام المالي 2020- 2021.وبالفعل صُدر قرارات من قبل الجهات المعنية بتحويل 155 ألف فدان إلى الري الحديث، وبلغت الطلبات المقدمة للتحول للري الحديث عدد 373 طلبا لزمام 54.7 ألف فدان.