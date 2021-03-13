سفير الإمارات يصل المنيا ضمن جولته بمحافظات مصر (صور)

وصل سفير الإمارات بمصر حمد الشامسي، اليوم، إلى محافظة المنيا قادمًا من القاهرة، حيث كان في استقباله بمحطة دير مواس عددًا من النواب وقيادات أمنية وسياسية.ونشرت السفارة الإماراتية لدى القاهرة عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر" مجموعة من الصور للسفير الإماراتي فور وصوله إلى المنيا وسط ترحيب بالغ من أهالي المحافظة.تأتي هذه الزيارة ضمن الجولات التي يقوم بها سفير دولة الإمارات العربية المتحدة، في محافظات مصر للاطلاع على النهضة التي تشهدها البلاد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.