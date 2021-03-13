محافظ كفرالشيخ يقرر غلق محال مخالفة

تفقد اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشى نائب المحافظ، موقف كفرالشيخ الجديد، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بحضور اللواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والعقيد سامح العزب.كما تفقد أعمال التطوير الجارية بميدان عابدين، القريب من تقسيم الـ47، ضمن أعمال التطوير التي ستشهدها ميادين العاصمة كمرحلة أولى.وقرر محافظ كفرالشيخ غلق عدد من المحال بعدد من شوارع شرق مدينة كفرالشيخ، منها محال قريبة من مستشفى كفرالشيخ العام، وإزالة التعديات بتقسيم القضاة، وبشارع صبري القاضي غرب مدينة كفرالشيخ، كما قرر غلق معرض سيارات أسبوعًا، لاستغلال الشارع في ركن السيارات بالطول متعديًا على طريق صبري القاضي.