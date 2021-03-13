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السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخارجية الفلسطينية: تعاون أردني وثيق في ملف الشيخ جراح

السبت 13/مارس/2021 - 06:02 م
الشيخ جراح
الشيخ جراح
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أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن المملكة الأردنية وسلطاتها المختصة، تعاونت مع دولة فلسطين منذ زمن طويل وما زالت تقدم كل عون مستطاع في متابعة قضية حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، سواء من خلال الاتصالات واللقاءات المباشرة بين وزيري خارجية البلدين، أو من خلال سفارتيهما.

وأوضحت الخارجية، في بيان، اليوم السبت، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": أن المملكة قدمت الوثائق الخاصة بعدد من العائلات، وجار العمل على تأمين وثائق أخرى، علما بأنه ليس من السهل توفيرها لأنها تعود لحقبة سابقة من الزمن، ما يضطر الجهات الرسمية الأردنية لبذل جهود كبيرة لإيجادها وتوفيرها لنا، بما يساعد صمود العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح.

وأعربت الخارجية باسم دولة فلسطين عن الشكر والتقدير للمملكة الأردنية الهاشمية، على تعاونها الدائم، ووقوفها إلى جانب فلسطين في متابعة قضية حي الشيخ جراح، واصلة الشكر لوزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي الذي أعطى تعليماته بشكل واضح ومباشر للمساعدة بجميع الإمكانات في هذا الملف، ولطواقم الخارجية الأردنية التي تواصل بذل جهودها مع الجهات الأردنية المختصة لتأمين المزيد من الوثائق اللازمة.

وأكدت الخارجية أن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الجريمة البشعة، التي يتعرض لها حي الشيخ جراح ومواطنيه ومنازلهم، الذي يتعرض لأبشع هجوم استيطاني استعماري، يهدف إلى الاستيلاء على مساحات واسعة منه وطرد وتهجير عشرات العائلات الفلسطينية.


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