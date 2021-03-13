جورجيا تسجل 344 إصابة و9 حالات وفاة بورونا

سجلت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم السبت، 344 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 274 ألفا و681 حالة على مستوى البلاد.وذكرت صحيفة "نيو برس" الجورجية على موقعها الإلكتروني: أن حصيلة الوفيات بلغت 3 آلاف و643 حالة، عقب تسجيل 9 وفيات جديدة، موضحة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3048 حالة على مستوى البلاد، من بينها 1316 حالة تحت الرعاية الصحية في المستشفيات، بينما تجاوز عدد حالات التعافي 268 ألف حالة.