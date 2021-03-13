سامي مغاوري والد علي ربيع في «أحسن أب»

تعاقد الفنان سامي مغاوري، خلال الأيام القليلة الماضية على المشاركة في بطولة مسلسل "أحسن أب" الذي يخوض بطولته الفنان علي ربيع، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.وقال سامي مغاوري لـ"الدستور": إنه يجسد دور والد علي ربيع ضمن أحداث عمل المسلسل الذي تدور قصته في إطار كوميدي بحت، مشيرًا إلى أنه أب يتسم بخفة الظل واللامبالاة، مؤكدًا أن دوره جديد عما قدمه من قبل، وأنه متفائل بنجاح المسلسل لما يتضمنه من أحداث شيقة وكوميدية.وتقدم البطولة النسائية في العمل الجديد هاجر أحمد وجيهان خليل وندا العراقية، ويشارك في البطولة كل من نجم الكوميديا أحمد فتحي والفنان مراد مكرم والفنان الكوميدي خالد عليش والفنان القدير سامي مغاوري والفنانة عارفة عبدالرسول، بالإضافة إلى عدد من الشباب منهم أحمد جمال سعيد والطفل كريم حسين.