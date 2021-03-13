محادثات نمساوية أرمينية حول أزمة إقليم ناجورنو كاراباخ

أجرى ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا، اليوم السبت، محادثات افتراضية مع نظيره الأرميني أرا أيفازيان حول العلاقات الثنائية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.وقال بيان لوزارة الخارجية النمساوية اليوم السبت: إن الوزيرين أكدا على رغبة بلديهما في تقوية العلاقات الثنائية وتعزيز التمثيل الدبلوماسي النمساوي في يريفان.ولفت البيان إلى دعم النمسا الكامل لجهود منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في إيجاد حل سياسي مستدام في أزمة الصراع في إقليم ناجورنو كارباخ والقضايا المرتبطة بها.