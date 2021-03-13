الحكومة اليونانية تحذر من الأيام المقبلة لاحتواء كورونا

أعلنت المتحدثة باسم الحكومة اليونانية أريستوتيليا بيلوني، اليوم السبت، عن إمكانية اتخاذ الحكومة إجراءات جديدة لاحتواء الارتفاع الأخير في حالات فيروس كورونا "كوفيد-19".وحذرت «بيلوني» وفقًا لما ذكرته صحيفة (كاثمريني) اليونانية عبر موقعها الإلكتروني، من أن الأيام العشرة إلى الأربعة عشر القادمة ستكون صعبة، قائلة: إن "أي قرار حكومي محتمل سيكون نتيجة المراقبة الشاملة للوضع الوبائي والتشاور الوثيق مع الخبراء العلميين الذين يقدمون المشورة للحكومة".وتابعت قائلة: "لسوء الحظ، ما زلنا في منتصف تلك الأزمة غير المسبوقة ويبدو أن أمامنا 10 إلى 14 يومًا صعبًا، يجب أن ننتظر ونرى كيف يتطور الوضع"، معربة عن أملها من الاقتراب لنهاية تلك الأزمة.