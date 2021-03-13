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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المشيشى: جهود لتلقيح 50% من التونسيين ضد كورونا بنهاية 2021

السبت 13/مارس/2021 - 05:57 م
المشيشي
المشيشي
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أكد رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، اليوم السبت، أنه بانطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا، ستكتسب تونس مناعتها ضد الجائحة، وستتواصل الجهود لبلوغ تطعيم ما يوازي 50 بالمائة على الأقل من التونسيين ضد الفيروس مع نهاية العام الحالي 2021.

ودعا المشيشي في تصريحات لدى إشرافه بمركز للتطعيم بولاية بنزرت الشمالية، على انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد إلى استغلال ما وصفها "بالديناميكية الجديدة" التي عاشتها البلاد في مقاومة الفيروس، والانطلاق لمرحلة جديدة لإعادة بناء الاقتصاد الوطني ما بعد الجائحة، ودعم التلاحم بين كل التونسيين.

ولفت المشيشي إلى أن المجهودات المبذولة للحد من انتشار الفيروس هي مجهودات جماعية لكل التونسيين دون استثناء، ولا يمكن نسبتها لجهة دون أخرى، داعيّا في هذا الصدد كل التونسيين للتسجيل في المنصة الخاصة بالتطعيم، ومشددا على أن كل الإجراءات الوقائية في هذا الغرض قد تم اتخاذها عن طريق اللجان العلمية.

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