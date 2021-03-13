وصول القوات السعودية للمشاركة في «عين الصقر 1» باليونان (صور)

وصلت منذ قليل مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في مناورات تمرين «عين الصقر 1» بجمهورية اليونان، وفقًا لما ذكرته وزارة الدفاع السعودية.وتنفذ القوتان الجويتان السعودية واليونانية، طلعاتهما الجوية في سماء البحر المتوسط في جزيرة كريت اليونانية.ويهدف التمرين العسكري إلى صقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية ورفع الجاهزية القتالية للقوات الجوية ‏إضافة إلى تبادل الخبرات العسكرية في مجال تنفيذ وتخطيط العمليات الجوية.وكان في استقبال مجموعة القوات الجوية سفير خادم الحرمين الشريفين في أثينا الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمار، وقائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين العقيد الطيار الركن عبدالرحمن بن سعيد الشهري وضابط الاتصال العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين في أثينا المقدم الطيار الركن راشد بن عبدالعزيز العبودي.