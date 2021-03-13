ماليزيا تسجل 1470 إصابة وثلاث وفيات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الماليزية، اليوم السبت، تسجيل ألف و470 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وقال المدير العام للصحة بالوزارة نور هشام عبدالله في تصريح نقلته صحيفة "ذا ستار" الماليزية: إن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في ماليزيا وصل إلى 322 ألفًا و409 حالات، بينهم 16 ألفًا و711 حالة نشطة.وأعلن المسؤول الماليزي، وفاة ثلاثة أشخاص جراء الفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 1206 بينما تعافى 1830 حالة أمس ليرتفع الإجمالي إلى 304 آلاف و492 حالة.