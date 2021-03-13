رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مفتى الجمهورية يتلقى دعوة رسمية لزيارة العراق

السبت 13/مارس/2021 - 06:14 م
مفتي الجمهورية يتلقى
مفتي الجمهورية يتلقى دعوة رسمية لزيارة العراق
أميرة العناني
طباعة
استقبل الدكتور شوقي علام- مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- وفدًا رفيع المستوى من ديوان الوقف السني العراقي، برئاسة الدكتور سعد كمبش، رئيس ديوان الوقف، وسفير العراق في القاهرة ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية الدكتور أحمد نايف الدليمي، والوفد المرافق لهما، لبحث أوجه تعزيز التعاون الإفتائي بين دار الإفتاء المصرية والوقف السني العراقي.

ووجه رئيس ديوان الوقف السني العراقي دعوة رسمية إلى المفتي نيابةً عن رئيس الوزراء العراقي لزيارة العراق، مؤكدًا أن دار الإفتاء المصرية تحظى باحترام كبير وتعد مرجعية لدى الشعب العراقي.

وأكد مفتي الجمهورية خلال اللقاء على عمق العلاقات المصرية- العراقية على مدار التاريخ وعلى المستويات كافة، خاصة في المجال الديني والإفتائي، مشيرًا إلى أن عضوية الوقف السني العراقي بالأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم عززت هذا التعاون.

وأبدى رئيس الوقف السني العراقي تطلعه لمزيد من التعاون والاستفادة من خبرات دار الإفتاء المصرية خاصة في مجال تدريب الأئمة العراقيين على مهارات الإفتاء ومواجهة الفكر المتطرف، مؤكدًا أن دار الإفتاء المصرية بما لديها من خبرات كبيرة سيكون لها الأثر الكبير والفائدة العظمى لأئمة العراق.

من جانبه أكد المفتي استعداد دار الإفتاء الكامل لتقديم جميع أشكال الدعم العلمي والإفتائي لأئمة العراق والتعاون في مجال التدريب على الإفتاء ومواجهة الفكر المتطرف.

موضوعات متعلقة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

رابط توزيع مناهج الأزهر الجديدة 2021 للترم الثاني

هل الآثار الجانبية للقاح كورونا تسبب الوفاة؟ «الأعلى للمستشفيات الجامعية» يجيب

يساهم فى فهم التجمعات الرهبانية.. «الآثار» تعلن عن كشف أثرى بالواحات

الصور

image description

طرح بيع 25 وحدة سكنية لصندق الإسكان الاقتصادى بدمياط

image description

«مهندسين أسيوط» تناقش اضطراب التوحد والاكتشاف المبكر للمرض ونفي الخرافات

image description

محافظ أسيوط: طلاب ومعلمى مدارس التعليم الفنى طوروا كورنيش النيل

image description

محافظ أسيوط يتابع أعمال تغطية وتبطين ترعة بني فيز (صور)

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى صدفا المركزى (صور)

الأكثر قراءة

مدبولى يكلف بعدم إصدار أى تصاريح بناء أو هدم فى نطاق القاهرة التاريخية

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

«5 أشخاص اقتحموا شقتها».. تفاصيل مصرع سيدة السلام

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 بالاسم ورقم الجلوس

إنفوجراف

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

توزيع منهج شهر مارس 2021 للصف الخامس الابتدائي

مواعيد معرض زهور الربيع 2021 بعد افتتاحه اليوم السبت

كندا: إعطاء 2.8 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

تايلاند تحتفل بعيد الفيل وتأمل في عودة السياح الأجانب

أيام زمان

«الوحدة قتلانى».. اعترافات نجوى فؤاد عن حياتها

سامي السلاموني: في فيلم «ملل» كانت خبرتي ناقصة كمخرج

«شراء الأدوية الجديدة».. أغرب الحكايات عن محمد القصبجي

«لا تتميز عني».. كواليس الغيرة الفنية بين ماجدة الصباحي وفاتن حمامة

مقالات الرأي
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
د.كريمة الحفناوى
باقة من الزهور فى ذكرى رحيل هوجو شافيز
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«2-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «9»
المزيد

الثقافة

«عظماء بلدنا».. قصور الثقافة تحتفي بذكرى ميلاد موسيقار الأجيال

انطلاقة جديدة للمسارح المتنقلة بقرى الوادى الجديد

زيارة جديدة لشادى عبد السلام.. قصة حب فى السلك الدبلوماسى

بمناسبة مرور 80 عامًا على ميلاده.. كيف ساهمت القاهرة في حياة محمود درويش؟